Jade Picon aposta no biquíni asa delta ao renovar o bronzeado na praia

Em dia de folga das gravações de Travessia, Jade Picon surge magérrima em dia na praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 16h55

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon exibiu o corpo sarado e magérrimo ao aproveitar o dia de sol na praia. Neste sábado, 29, ela foi fotografada ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro enquanto renovava o bronzeado ao lado dos amigos.

A musa esbanjou estilo e beleza ao ser vista usando apenas um biquíni fio-dental estilo asa delta. O modelito deixou à mostra a barriguinha sarada dela.

Nesta semana, Jade Picon deu o que falar com uma cena ousada na novela Travessia, da Globo. Intérprete da Chiara, ela apareceu em uma cena de sexo ao lado do ator Chay Suede, que vive o personagem Ari. Os dois foram elogiados pela sintonia e química em cena. Enquanto o momento ainda passava na tela da TV, os internautas já iam a loucura no Twitter. Após receber críticas por ser novata na atuação, Picon foi muito elogiada pela performance. "Caraca Jade Picon, tu é atriz mesmo", comentou um internauta.

Confira as fotos de Jade Picon na praia: