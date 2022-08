Jade Picon aposta em vestido com decote até o umbigo

Jade Picon arrasa ao usar vestido preto nada básico e com decote profundo para novo vídeo

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 20h19

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon deixou os fãs com os olhos grudados nas redes sociais ao compartilhar um novo vídeo. Nesta sexta-feira, a musa apareceu com um vestido preto nada básico ao se produzir para a noitada.

Nas imagens, Jade Picon apareceu com um look de ginástica e fez uma transição para colocar um vestido preto justo ao corpo e com decote até o umbigo. Ela surgiu com a maquiagem impecável e com joias ao aparecer pronta para arrasar.

“Jade, transições e cambalhotas. Amei”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon exibe corpão em dia na praia

Há poucos dias, Jade Picon deixou os fãs encantados ao mostrar novas fotos só de biquíni. Desta vez, a estrela posou apenas de biquíni estampado ao aproveitar um momento livre em uma praia no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a beldade exibiu o seu corpo curvilíneo e sarado, com direito a barriga sarada à mostra. Jade foi fotografada enquanto estava com o corpo molhado após um mergulho no mar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!