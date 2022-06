Jade Picon aposta em look poderoso para dia de compras: "Perfeita"

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon curtiu a segunda-feira em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h43

Jade Picon (20) aproveitou a última segunda-feira, 27, para fazer compras no shopping e apostou em um look fashionista para a ocasião. A influenciadora ex-BBB usou seu perfil no Instagram para mostrar seu look do dia, Jade apostou em outift preto e branco, com calça wide leg, um top e um blazer oversized, completando a produção com uma bota de salto poderoso.

Ainda nas suas redes sociais, Jade Picon usou seus stories para mostrar a noite de compras em um shopping da região.

No clique, Jade, que faz parte do elenco de Travessia a nova produção da Globo surgiu fazendo careta, mas claro, impressionou seus seguidores com a beleza.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Jade usaram o espaço para enaltecer a beleza da influenciadora: "Linda demais", escreveu um. "Perfeita", ressaltou outro. "Sem condições para você", comentou o terceiro.

Veja o clique de Jade Picon: