Jade Picon aposta em look fashionista para dia em São Paulo

Ex-BBB e influenciadora Jade apostou em um look rosa e preto para um dia na capital paulista

Redação Publicado em 04/08/2022, às 10h42

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (20) está sempre arrasando nos looks e desta vez não foi diferente. Jade, apostou em uma combinação de cores preto e rosa e surpreendeu com o look.

Em seu perfil no Instagram, Jade compartilhou uma foto em frente a uma escada rolante, exibindo o look fashionista. Para o dia em São Paulo, Jade apostou em uma calça preta reta, um top preto e uma jaqueta estilosa pink.

Jade Picon, que estará na nova novela da TV Globo, Travessia, recebeu duversos elogios nas redes sociais: "Você está linda", escreveu um seguidor. "Que gata!", destacou outro. "Maravilhosa", disse o terceiro.

Veja o look usado por Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon passa por procedimento médico e se afasta das redes sociais

Na noite da última terça-feira, 2, Jade Picon (20) anunciou em seu Instagramque ficará ausente de suas redes sociais entre hoje e amanhã por conta de um procedimento médico.

A influenciadora já realizou a operação na mandíbula, que foi bem-sucedida, e já está em casa descansando.

“Gente, esses stories só vai ser postado quando já estiver dado tudo certo, mas é só para explicar que eu vou ficar um pouco off de hoje para amanhã. Eu tenho DTM, eu não sei. Eu não sou médica, estou com acompanhamento médico, mas só para explicar para vocês. Eu tenho uma disfunção, acho que é DTM que chama”, comentou Jade com seus seguidores.