Jade Picon aparece com biquíni minúsculo ao curtir dia na praia

No ar na novela Travessia, Jade Picon é flagrada com biquíni PP enquanto faz atividade física na orla do Rio de Janeiro

A influenciadora digital e atriz Jade Picon (21) esbanjou boa forma e sensualidade ao aparecer com um look mínimo na praia. Nesta sexta-feira, 23, ela aproveitou a manhã de folga para renovar o bronzeado na orla do Rio de Janeiro e também se exercitar ao ar livre.

A musa foi flagrada pelos fotógrafos de plantão enquanto usava apenas um biquíni PP na Praia da Barra da Tijuca. Ela foi vista enquanto praticava futevôlei com os seus amigos. Entre uma corrida e outra atrás da bola, a morena ostentou suas curvas impecáveis, o bumbum poderoso e a barriga sarada.

Nos últimos dias, Jade Picon mostrou o seu look para gravar as cenas de Natal da personagem Chiara na novela Travessia, da Globo. A atriz da novela das nove surgiu deslumbrante com um look verde. Jade usava um cropped brilhante verde, e uma saia da mesma cor. O look da influenciadora ficou completo com longas botas marrons. “Ontem foi dia de gravar o Natal da Chiara”, escreveu a participante do BBB 22 na legenda do carrossel composto por cinco fotos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

João Guilherme exibe conversa com Jade Picon

Nas redes sociais, o ator João Guilherme (20) mostrou uma mensagem que mandou para a ex-namorada, a atriz Jade Picon (21). Um fã de João perguntou em uma caixinha se ele e Jade ainda se falavam, e o cantor mostrou através de um print da conversa dos dois no WhatsApp, mostrando um trecho do diálogo.

“Sim, inclusive achei esse tanto de óculos da minha querida amiga hoje”, escreveu ele, mostrando que enviou uma foto dos óculos de grau de Jade.