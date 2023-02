Jade Picon abre álbum de fotos e rouba a cena ao posar de biquíni: ''Musa do verão''

Influenciadora Jade Picon arranca elogios ao exibir corpaço escultural em fotos de biquíni na praia e celebra fim do mês de janeiro

A influenciadora digital Jade Picon (21) usou as redes sociais para celebrar a chegada do fim de janeiro na última terça-feira, 31.

Em sua conta no Instagram, a ex-BBB, que interpreta Chiara na novela das nove da Globo, Travessia, abriu um álbum de registros feitos durante o primeiro mês de 2023.

Em algumas imagens, a gata chamou atenção ao posar de biquíni na praia. De costas, ela empinou o bumbum com a roupa de banho cavada e ostentou o corpo sarado. No post, Jade ainda destacou o que deseja nos próximos meses do ano.

"January dump. 2 + 0 + 2 + 3 = 7. Um mês de exemplo para o que eu quero para os outros 11: aventuras, trabalho, novas paixões, aprendizados, diversão e muitos cuidados com corpo, mente e alma", escreveu Jade Picon ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Jade. "A perfeição de Deus purinha", "Musa do verão", "Toda carioca", "Belíssima", "O shape de milhões", "Maravilhosa", "Deusa", "Que perfeita ela, isso aí, diva", disseram.

Confira o álbum de fotos de Jade Picon do mês de janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon vai parar em hospital e chora em vídeo

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picondeu um susto nos fãs ao contar que procurou um hospital na segunda-feira, 30. Ela revelou que acordou passando mal e decidiu ir ao hospital para ser medicada. A estrela apareceu recebendo soro e medicamentos na veia e revelou o seu medo de agulhas.

Na hora de colocar o soro, a artista apareceu chorando por causa do seu medo de agulhas. “Acordei muito enjoada, cancelei tudo e vim ver o que era... Não repara no cabelo bagunçado”, disse ela nas redes sociais. E completou: “Acordei mal hoje. Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é. Não consegui nem pentear o cabelo quando saí de casa, só tomei um banho”.

