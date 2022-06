Izabel Goulart aposta em look animal print 'diferentão' para festa em São Paulo

Top model Izabel Goulart ousou com look animal print para festa em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 09h52

A top model brasileira Izabel Goulart (37) também foi uma das convidadas para a festa de Rafa Uccman (29), e apostou em um look diferentão.

A festa que aconteceu em São Paulo teve como tema as tendências dos anos 2000, e Izabel Goulart usou a abusou do animal print.

A top model surgiu com um macacão ousado recortado, e completou o look com um casaco com ombreiras chamativas. E não parou por aí, Izabel também personalizou os cabelos com estampa de onça.

Recentemente, Izabel Goulart marcou presença no baile de gala amfAR, em Cannes, França e roubou a cena com a beleza ao lado de outras brasileiras.

Veja o look de Izabel Goulart:

Foto: Leo Franco e Bruno Ulivieri / AgNews

