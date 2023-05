Iza ultrapassa os limites da beleza ao compartilhar selfies e namorado reage: “Sacanagem”

A cantora Iza causou comoção nas redes sociais ao compartilhar selfies e recebeu uma série de elogios de seus seguidores

Nesta segunda-feira, 8, Iza deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de selfies.

A cantora surgiu com um roupão azul aberto, quase mostrando demais. Toda produzida, Iza surgiu com uma trança no cabelo e um acessório dourado escrito “Olaria”, o que muitos fãs especularam nos comentários ser uma dica para um próximo lançamento da artista.

“Bom dia, meu talismã”, escreveu a jurada do 'The Voice Kids' na legenda da postagem contendo três fotos.

Nos comentários, o namorado da estrela, o jogador de futebol Yuri Lima escreveu: “Sacanagem começar a semana longe e você postar uma foto dessas”.

Os seguidores de Iza adoraram as fotos e, assim como Yuri, rasgaram elogios nos comentários da publicação! “A mais linda desse mundo”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Perfeita”.

Outra seguidora reagiu às selfies escrevendo: “Tão linda”. E outro fã elogiou a dona do hit “Dona de Mim” dizendo: “Maravilhosa”.

Uau!

