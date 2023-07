Iza tira toda a roupa e surge apenas de tapa-sexo em vídeo ousado

Tá gata! A cantora Iza sensualiza ao cobrir apenas o necessário nos bastidores de um ensaio fotográfico

A cantora Iza elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um vídeo ousado. Desta vez, a beldade apareceu apenas de tapa-sexo enquanto o seu corpo era maquiado para um ensaio fotográfico.

Nas imagens, a musa surgiu totalmente sem roupa e cobriu apenas o essencial de sua intimidade para as fotos. Ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada ao gravar o seu momento no camarim.

O vídeo foi compartilhado por fã-clubes dela e os internautas foram à loucura com as imagens ousadas. “Ela é muito gata, linda, maravilhosa e uma princesa”, disse um seguidor. “A brasileira mais linda de todas é a Iza”, afirmou outro. “Escultura viva”, declarou mais um. “Perfeita demais”, afirmou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA INFORMAÇÕES Paraiba. (@infoiza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bonde da IZA (@bonde_da_iza)

Iza está apaixonada

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal."Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.