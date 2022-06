Iza surge com body cavado em novas fotos

A cantora Iza exibe sua beleza deslumbrante ao posar com look ousado para show

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 18h56

A cantora Iza caprichou na escolha do seu figurino para brilhar no palco do Rock in Rio Lisboa no último final de semana. A musa surgiu com um body vermelho e com luvas combinando ao fazer um ensaio fotográfico nos bastidores da apresentação.

Nas imagens, ela exibiu os detalhes do look, que contou com um body cavadíssimo e meia arrastão. Nos comentários, Iza foi muito elogiada pelos fãs. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Absurda”, declarou mais um. “Deusa”, escreveu outro.

Durante a viagem para Portugal, Iza aproveitou outros pontos turísticos. Ela passeou pelas ruas da cidade, curtiu um passeio de barco no mar com o marido, o produtor musical Sergio Santos, e também foi visitar o Santuário de Fátima.

Fotos de Iza: