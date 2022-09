Iza exibe corpo escultural em biquíni metálico: ''Um espetáculo de mulher''

A cantora Iza elevou a temperatura da web ao compartilhar novas fotos com biquíni metálico e chamou a atenção dos fãs

Iza (32) parou tudo nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar novas fotos exibindo o corpo escultural. Mostrando os looks do seu novo projeto a cantora chamou a atenção dos seguidores com as curvas impecáveis e arrancou elogios.

A artista posou diante de uma ducha com um biquíni bem diferentão com detalhes metálicos e calcinha fio dental. "Tô de cabeça feita, deixa a onda bater", escreveu ela na legenda.

Dona de um corpo surreal, a musa elevou a temperatura da web e colecionou uma chuva de elogios dos internautas. "Maravilhosa", "Não é possível que você seja real", "Um monumento", "Essa mulher não existe, é uma deusa", dispararam eles.

No dia 3 de setembro Iza completou 32 anos e, para celebrar, divulgou o EP TRÊS, que conta com três músicas inéditas, são elas: Mole, Mó Paz e Droga.

