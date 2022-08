Iza encanta ao surgir deslumbrante em selfies com cropped aberto: ''É uma deusa!''

Cantora Iza compartilha cliques em frente ao espelho com look ousado por um fio e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 08h30

A cantora Iza (31) deixou os seus seguidores babando ao ostentar sua beleza em novas fotos publicadas nas redes sociais, na quarta-feira, 10!

Poderosa, a artista publicou dois cliques em que aparece fazendo jus à frase icônica "às quartas usamos rosa", do filme Meninas Malvadas (2004). Usando um cropped pink diferentão, com abertura na frente e fechado por um fio, a musa arrasou ao posar fazendo carão em registros em frente ao espelho.

A famosa, que ainda surgiu produzida de shortinho de moletom, chamou atenção ao exibir as curvas em seu feed no Instagram.

Na legenda da publicação, Iza usou apenas emojis cor de rosa. Os fãs se derreteram pela beleza da gata nos comentários. "Neném", disse Pabllo Vittar. "A mais mais de todas as mais", "Pelo amor de Deus, sem condições", "Lindeza", "Maravilhosa", "Que beleza", "Deusa", "Essa mulher é uma deusa!!!!", destacaram os admiradores de Iza.

Iza ostenta beleza natural em selfies de cropped pink

Iza faz rara aparição com o marido, Sergio Santos

Na noite da última segunda-feira, 8, Iza fez uma rara aparição ao lado do marido, Sérgio Santos, ao comparecer à festa de Preta Gil (48). Para a ocasião, a cantora apostou em um look super ousado, usando um macacão preto, cheio de transparências e super colado no corpo, realçando suas curvas esculturais. A gata ainda apostou em brincos de argolas e uma maquiagem arrasadora.

