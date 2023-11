Iza dá show de beleza ao mostrar look para o afterparty do Grammy Latino

A cantora Iza esbanjou beleza e estilo ao compartilhar o look escolhido para participar de um afterparty do Grammy Latino

Nesta quinta-feira, 16, ocorreu na Espanha a cerimônia do Grammy Latino, em que alguns brasileiros como Marília Mendonça, Gaby Amarantos e Tiago Iorc. Entre os indicados, estava a cantora Iza, que concorria na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa” com sua canção “Fé”.

Apesar de não ter levado a melhor na premiação, a dona do álbum “Afrodhit”, esbanjou estilo e beleza na cerimônia com um look elegante composto por um vestido branco de grife com apenas uma manga que foi desfilado na Semana de Moda de Alta-Costura em Paris nesse ano.

E não parou por aí! A voz do hit “Dona de Mim” apostou em um look belíssimo para comparecer a uma “afterparty” do Grammy Latino. Iza surgiu em seu Instagram com um vestido rosa com recortes estratégicos e peças de brilhantes.

Na publicação, a famosa posava e fazia carão com o vestido que destacou seu corpo escultural. A cantora ainda publicou um vídeo divertido em que dava uma “voltinha” para mostrar o look elegante completo.

Nos comentários, a cantora Priscilla reagiu às fotos com diversos emojis apaixonados. E a artista e ex-BBB Maria escreveu: “Perfeita”. A atriz Luana Piovani também elogiou a cantora: “Aff, derreti aqui”.

Os seguidores de Iza também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Você é um monumento”, declarou um fã. Outro seguidor ainda comentou: “Deusa da beleza”. Uma admiradora ainda disse: “Nossa, abalou muito”.

"Um verdadeiro deslumbre", comentou uma fã. Um admirador ainda comentou: "Quero ser como você". Uma seguidora ainda escreveu: "Dona de tudo". E um perfil de fãs dedicado à Iza foi mais ousado: "Iza, escolhe um fã para você...". E a cantora respondeu: "hahaha o que é isso?".

Luxo!

Quem também compareceu à cerimônia foi a cantora sertaneja Lauana Prado, que estava indicada por seu álbum "Raízes". O look da sertaneja surpreendeu e foi feito pela sua estilista e namorada Verônica Schultz. A peça foi avaliada em cerca de R$ 20 mil.

“Sempre parece a primeira! A sensação é indescritível, é mágica. É de fato como se eu estivesse ganhando aquele prêmio. A indicação já é um prêmio, já é a premiação para mim”, comentou Lauana sobre o Grammy Latino em conversa com a CARAS Digital.