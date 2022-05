Iza arranca suspiros ao usar figurino ousado e com transparência

Novo look

Iza faz novo ensaio fotográfico e exibe suas curvas deslumbrantes nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 18h24

A cantora Iza (31) colocou o seu corpão curvilíneo para jogo. Nesta terça-feira, 17, a musa compartilhou um novo ensaio fotográfico com um look de show.

Nas fotos, ela surgiu usando um body com transparência e muito brilho, botas de cano alto combinando e meia arrastão. O visual deixou à mostra toda a beleza dela, que ainda exibiu o cabelão ondulado.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com as fotos da beldade. “Muito linda, gente! Deus me livre! Como pode?”, declarou um seguidor. “Perfeita!”, escreveu outro. “Vi e gritei: maravilhosa!”, comentou mais um.

Fotos de Iza com novo look: