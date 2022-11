Ivy Moraes vai para pancadão de top e saia justa: "Que mulher"

A ex-BBB Ivy Moraes compartilhou look verde em que aparece de barriga de fora

A ex-BBB Ivy Moraes (30) postou em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 21, fotos em que aparece com um look verde e deixa à mostra sua barriga. Ela combinou um top de alça com uma minissaia. A musa estava bem maquiada e com acessórios poderosos para compor o visual.

Ela está no navio Vumbora pro Mar, com show do cantor Bell Marques (70). "A tia do rolê sobreviveu a mais um pancadão", escreveu a modelo e influenciadora digital na legenda das imagens, onde mostrou o bom humor. Os seguidores elogiaram Ivy.

"A mais gata do Brasil!", "Muita gente na fila da beleza ficou sem, porque ela passou e pegou tudo", "Gente essa mulher é linda demais! Senhor!", "Que perfeição!", e "Mas é bonita demais" foram alguns dos vários comentários deixados pelos internautas na postagem da ex-BBB.

Ivy Moraes exibe curvas impecáveis ao surgir com biquíni cavado na piscina

Ivy Moraes elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns registros onde exibiu suas curvas impecáveis. Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 compartilhou dois registros nos quais esbanja beleza ao apostar em um biquíni cavado, preto e brilhante.

Na primeira imagem, Ivy mostra seu corpo sarado ao fazer pose à beira da piscina. Depois, ela postou um vídeo em que sai da água, em câmera lenta e deixa os fãs impressionados com suas curvas.



"Você está a cada dia mais linda", disse um seguidor. "Não cansa de ser perfeita?", escreveu outra. "Musa do verão", elogiou uma internauta. "Uma sereia linda", comentou mais uma. "A definição de perfeição", falou outra fã.

Recentemente, Ivy mostrou que curtiu o fim de semana e viajou com o namorado, Nandinho Borges (29), por Rio Quente, no estado de Goiás. Ao compartilhar o momento com o amado, ela aproveitou para se declarar.