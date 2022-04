Isis Valverde surge com look de tricô no último dia de Coachella e encanta: ''Zero defeitos''

Atriz Isis Valverde escolheu look ousado de tricô na cor azul e bota de cano alto para curtir o último dia de festival nos Estados Unidos

A atriz Isis Valverde (35) se divertiu nos dias de descanso e muita animação nos Estados Unidos!

Curtindo seu primeiro festival desde o fim do casamento com o modelo André Resende, em fevereiro deste ano, com quem tem um filho, o pequeno Rael (3), a artista marcou presença no Coachella, na Califórnia.

Em seu feed no Instagram, no domingo, 17, a musa compartilhou sequência de fotos do último dia do festival e exibiu o look escolhido para a ocasião. Com os cabelos presos em rabo de cavalo, Isis posou usando um top e saia de tricô azul, deixando à mostra suas pernas torneadas e a barriga sarada. Para completar o visual, ela optou por uma bota country na mesma cor e acessórios dourados.

"Último dia", escreveu Isis Valverde na legenda da postagem, em inglês.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da gata. "Belíssima e zero defeitos! Aquariana sempre criativa", disse a página Astroloucamente. "Lindaaaa", elogiou a cantora Marina Sena. "Garota, você é TUDOOOOO", exaltou uma fã. "Essa mulher é tão linda, eu fico chocada!!!!", babou outra. "A mais linda do Brasil", se derreteu um terceiro. "Suellen é você?!", comparou mais uma com a personagem da atriz em Avenida Brasil, em 2012.

Isis Valverde encontra Anitta em festival nos EUA

Durante o festival, Isis Valverde encontrou ninguém menos que a cantora Anitta (29)! Na web, a atriz fez questão de registrar o momento ao lado da artista, que se apresentou no primeiro dia do festival. "Meu primeiro festival. Um sonho", disse Isis ao abrir álbum de fotos na festa.

Confira as fotos de Isis Valverde no Coachella: