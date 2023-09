Isis Valverde renova o bronzeado com look micro: ''Um espetáculo''

Na piscina, Isis Valverde renova o bronzeado e esbanja curvas naturais com muita beleza

A atriz Isis Valverde mostrou como aproveitou o dia de folga e de sol nesta quinta-feira, 29. Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques sentada na beira da piscina e ostentou sua beleza com naturalidade.

Usando um biquíni preto, de modelo pequeno, a artista ostentou suas curvas esculturais e não exibiu muito o rosto ao surgir de chapéu de palha. "Relaxing and studying", contou sobre estar aproveitando o momento livre para relaxar e estudar.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Deslumbrante e maravilhosa", admiraram os fãs. "Um espetáculo de mulher", enalteceram outros a musa sem produção.

É bom lembrar que a famosa está passando a maior tempo fora dos EUA com o seu filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento que ela viveu com o modelo André Resende. Atualmente, ela está comprometida com o empresário milionário, que era casado com a cantora Wanessa Camargo, com quem ele teve dois filhos, que já conheceram a ex-global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Ex-marido de Isis Valverde é flagrado aos beijos com gata

Ex-marido da atriz Isis Valverde, o empresário André Resende foi flagrado em um momento de intimidade na tarde desta quinta-feira, 21. É que ele saiu para praticar exercícios ao lado de um amigo.

Depois, o galã encontrou a nova namorada e deu um beijão na gata. Ela é lindíssima e retribuiu o carinho do rapaz que a agarrou pela cintura. Os flagras aconteceram na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O empresário foi casado com Isis Valverde por quatro anos. Juntos, tiveram um filho, Rael, que está cada dia mais parecido com o pai. Os dois anunciaram a separação em fevereiro de 2022 e pegaram os fãs de surpresa. "Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito", declarou ela na época.

Veja as fotos: