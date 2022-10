Isis Valverde ostenta beleza natural e exibe corpaço de biquíni: ''Um espetáculo''

Atriz Isis Valverde rouba a cena ao postar fotos do final de semana em que aparece de biquíni tomando sol no jardim de sua casa

A atriz Isis Valverde (35) roubou a cena nas redes sociais e colecionou chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar registros de seu final de semana!

Na manhã desta segunda-feira, 31, a artista publicou uma sequência de fotos em que aparece no quintal de sua casa aproveitando o dia de sol no Rio de Janeiro, após passar temporada nos Estados Unidos, investindo na carreira internacional.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a musa surgiu em poses sensuais exibindo o corpaço escultural em um biquíni cavado marrom. Sem maquiagem, Isis mostrou sua beleza natural e apostou no carão nas selfies.

"Final de semana. Boa semana pra todos", escreveu Isis Valverde na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "A mais linda do Brasil", "Maravilhosa", "Gata", "Uma grande gostosaaaa", "Corpo maravilhoso, toda perfeita", "Lindeza", "Sereia maravilhosaaaaa", "Um espetáculo", destacaram os admiradores.

Confira as fotos de Isis Valverde de biquíni:

Filho de Isis Valverde esbanja fofura em dia no aeroporto

A atriz Isis Valverde foi fotografada com seu filho, Rael (3), em um aeroporto no Rio de Janeiro recentemente. Os dois foram vistos enquanto desembarcavam no Brasil após uma temporada morando nos Estados Unidos. O filho da estrela esbanjou fofura ao aparecer sentado na mala de mão da mamãe coruja enquanto eles circulavam pelos corredores do local.

Vale lembrar que Isis Valverde se separou do pai de Rael, o modelo André Resende, no início de 2022.

