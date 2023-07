Isis Valverde mostra detalhes do final de semana ao lado do namorado: “Lindíssima”

A atriz Isis Valverde encantou seus seguidores ao compartilhar fotos mostrando como passou sua noite de domingo

Nesta segunda-feira, 24, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando como passou sua noite deste último domingo, 23. A atriz apostou na beleza e não ficou em casa.

A estrela que interpretará a socialite Ângela Diniz em um novo filme surgiu elegante nos cliques usando um look all-black composto por camiseta de manga comprida e um shot. A artista ainda usava meia calça e sapatos de salto alto.

Ainda na série de fotos publicadas, Isis mostrou que foi acompanhada do namorado assistir a um filme nos cinemas. “Fim de domingo”, escreveu a mãe do pequeno Rael na legenda das fotos que ainda postou um vídeo posando com o look estiloso.

Nos comentários, a atriz Juliana Paes, que contracenou com Isis na novela “A Força do Querer”, elogiou a amiga: “Linda”.

Os seguidores de Isis também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Lindíssima”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Se existe mulher maravilhosa no mundo, essa é você”. Uma admiradora ainda elogiou: “Princesa”.

Fãs de Isis também elogiaram bastante Isis e seu namorado Marcus Buaiz. O casal começou a se relacionar após cerca de um ano que a atriz se divorciou do diretor André Resende. “Amo esse casal”, escreveu uma fã. Uma seguidora ainda comentou: “Amo os dois”.

Carreira!

Na semana passada, Isis foi às suas redes sociais e abriu uma caixinha de perguntas nos stories para responder algumas perguntas de seus seguidores. A maior parte delas, dizia respeito da carreira da atriz.

Um dos fãs da atriz de “Avenida Brasil” perguntou se ela pretende voltar a atuar em novelas. Para aqueles que gostariam de ver Isis diariamente nas telinhas, a notícia não foi boa: “Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes”.