Isis Valverde exibe corpo escultural ao posar com vestido prata coladinho: "Maravilhosa"

Redação Publicado em 09/09/2022, às 12h22

Nesta sexta-feira, 9, Isis Valverde (35) exibiu uma série de registros mostrando seu look usado na noite. A atriz apostou uma produção brilhante para um evento em Paris, França.

Através de seu perfil do Instagram, Isis Valverde exibiu uma série de fotos mostrando um pouco da sua noite.

Para curtir um evento, Isis Valverde apostou em um vestido brilhante prata com uma fenda poderosa. E deixou os cabelos ondulados à mostra, esbanjando beleza e estilo.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Isis Valverde aproveitaram para enaltecer a beleza de milhões da atriz: "Maravilhosa", escreveu um internauta. "Não erra nunca!", disse outro. "Como é lindaaa", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Isis Valverde:

Sem sutiã, Isis Valverde exibe produção impecável na Itália

Isis Valverde chamou atenção ao postar fotos do primeiro dia de viagem na Itália! Recentemente, a famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece usando um look azul bebê com recortes na cintura, deixando à mostra a barriga chapada. Com os cabelos presos em um coque, a artista apostou no carão ao posar sem sutiã com o conjunto de blusa e saia com detalhes em babados e flores, bem coladinho ao corpo, evidenciando suas curvas. Ela completou o visual com sandálias e bolsa brancas.

