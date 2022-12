Isis Valverde exibe boa forma ao surgir apenas de biquíni em novas fotos

A atriz Isis Valverde recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao compartilhar imagens exibindo sua boa forma ao surgir apenas de biquíni

Nesta sexta-feira, 9, Isis Valverde deixou seus fãs babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando apenas um biquíni.

A atriz surgiu tomando sol em sua cada vestindo um biquíni rosa e uma saia curta de crochê bege. Na última das cinco imagens, Isis surgiu em um vídeo usando outro biquíni, desta vez preto com estampa colorida.

No vídeo que completava o carrossel de cinco imagens, a artista provocou ao aparecer usando apenas uma toalha azul tapando a parte de baixo do biquíni. No clipe curto, a mãe de Rael tirava a tolha.

Os seguidores da atriz adoraram a postagem e exaltaram sua beleza nos comentários! “Simplesmente belíssima, lindíssima, maravilhosa”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Gata demais”.

Vem aí!

Recentemente, Isis foi às suas redes sociais anunciar o fim das gravações do próximo filma que estrelará, onde irá interpretar a socialite brasileira Ângela Diniz.

"Hoje me despeço dessa família linda que ganhou meu coração dia após dia, tantos corações batendo por UMA história. Quando terminei a última cena, tive a certeza que a paixão pelo que faço estava ali mais viva do que nunca, mais sedenta", escreveu a atriz na legenda da postagem feita.