Isis Valverde esbanja beleza e felicidade ao posar para selfies

A atriz Isis Valverde recebeu diversos elogios de seus seguidores ao compartilhar diversas fotos suas nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 25, Isis Valverde (36) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos inéditas.

A atriz surgiu esbanjando beleza em algumas selfies. Isis estava estilosa usando uma jaqueta preta de coro em uma foto tirada ao ar livre.

Outras fotos publicadas pela mãe de Rael (4) ainda mostravam o restante do look. A artista que atualmente reside nos Estados Unidos, usava um cropped branco por baixo da jaqueta e uma calça preta com estampas vermelhas.

Nos comentários, a atriz Deborah Secco (43) elogiou a colega e escreveu: “Deusa”. E a estrela da novela “Travessia”, Vanessa Giácomo (40) também se declarou para Isis: “Linda”.

Os seguidores da namorada do empresário Marcus Buaiz (43) adoraram os cliques e rasgaram elogios nos comentários. “Linda”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Você é linda demais, Isis”.

Outro seguidor ainda reagiu às fotos dizendo: “Musa”. E outra fã comentou no post de Isis: “Sempre maravilhosa”.

Romance!

Recentemente, Isis encantou seus admiradores ao falar sobre seu novo namorado Marcus Buaiz. A atriz começou a se relacionar com o empresário um ano após seu divórcio com o diretor André Resende (43), com quem teve o filho Rael.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, contou em entrevista ao jornal ‘O Globo’.