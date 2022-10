Isis Valverde esbanja beleza ao posar com vestido vazado: "Maravilhosa"

Atriz Isis Valverde surgiu belíssima e arrancou elogios dos internautas ao posar com um vestido vazado

Redação Publicado em 25/10/2022, às 08h49

A atriz Isis Valverde (35) surpreendeu a web com sua beleza ao compartilhar fotos mostrando seu look para a noite da última segunda-feira, 24. Em suas redes sociais, Isis exibiu o vestido vazado escolhido para um evento e roubou a cena com a produção.

Através de seu perfil no Instagram, Isis Valverde compartilhou diversas fotos mostrando a produção impecável para a noite.

A musa global apostou em um vestido longo coladinho todo vazado com transparências em seu comprimento, modelando o corpo escultural de Isis Valverde.

Não demorou para os seguidores de Isis Valverde marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da atriz: "Maravilhosa demais", escreveu um. "Deusa", disse outro. "Linda!", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Isis Valverde:

Isis Valverde se emociona no primeiro dia de aula do filho, Rael, nos EUA

Nos últimos meses, Isis Valverde conversou com os seguidores sobre o primeiro dia de aula do filho, Rael (3), nos Estados Unidos. Pelos Stories do Instagram, a atriz contou que chorou ao deixar o herdeiro na escola.

"Esse sol maravilhoso, meu filho na escola... Primeiro dia de aula. Posso falar? Quase chorei. Vocês ficam emocionados também quando vai levar no primeiro dia de aula, na luta? Parece que é a gente", disse ela enquanto aproveitava o clima em um café, que ela contou ser seu local preferido na cidade.

