Isis Valverde encanta a web ao posar com look rosa na Grécia: "Uma deusa"

Atriz e modelo Isis Valverde encantou a web ao posar com um look rosa para passeio na Grécia

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 10h58

Na última sexta-feira, 22, a atriz e modelo Isis Valverde (35) usou as redes sociais para compartilhar uma série de registros do look do dia.

Em seu perfil no Instagram, Isis mostrou o look do dia, que contou com uma produção delicada e fashionista para um passeio na Grécia.

A atriz apostou em um conjunto com top e saia estampado em tons de rosa em tule, que deixa o biquíni laranja de Isis em evidência.

Não demorou para os fãs e amigos de Isis Valverde marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da atriz: "Absurdamente uma deusa", escreveu um fã da atriz. "Sempre tão linda", declarou outro. "Lindona!", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Isis Valverde com o look rosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!