Isis Valverde encanta internet com resultado de treino: ‘Descabelada’

Atriz Isis Valverde mostra para seus seguidores que sempre se mantém focada nos treinos de fim de ano

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Isis Valverde (35) decidiu mostrar que os treinos não podem parar mesmo no final do ano! Em suas redes sociais, a morena aproveitou para dar uma conferida junto de seus seguidores em seu corpão escultural em frente ao espelho.

“Toda descabelada, mas o treino de hoje foi feito”, comentou a atriz, fazendo diversas poses com look de academia dela, que era composto por um top preto e um shortinho da mesma cor combinando o outfit.

Além disso, a atriz mostrou sua tatuagem na costela, com as duas máscaras do teatro, que representam os gêneros de comédia e drama. A beleza exuberante de Isis com certeza deixou seus seguidores sem ar ao ver o story postado pela famosa.

Veja Isis Valverde mostrando resultado de seu treino em frente ao espelho com look all black de academia:

Isis Valverde mostra pós-treino em frente ao espelho



Isis Valverde celebra fim das gravações de filme em que viverá ngela Diniz

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais para se despedir de seu novo trabalho que chegará em breve nos cinemas! A artista compartilhou sequência de registros celebrando o fim das gravações do longa de Hugo Prata em que vive a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street.

O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época, mobilizando movimentos feministas. Isis publicou fotos ao lado da equipe e dos colegas de elenco, como Gabriel Braga Nunes (50), que interpreta o assassino, e Bianca Bin (32). "Hoje me despeço dessa família linda que ganhou meu coração dia após dia, tantos corações batendo por UMA história. Quando terminei a última cena, tive a certeza que a paixão pelo que faço estava ali mais viva do que nunca, mais sedenta", começou escrevendo.