Isis Valverde compartilha cliques em Malibu e encanta a web: "Linda"

Curtindo as férias nos Estados Unidos, Isis Valverde encantou a web mais uma vez

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 13h57

No último domingo, 24, a atriz Isis Valverde (35) encantou a web com cliques do dia ensolarado em Malibu, na Califórnia.

Em seu perfil no Instagram, Isis apareceu usando um vestido estampado, ostentando o corpão no dia ensolarado.

A atriz que recentemente esteve no festival Coachella vestindo um look de crochê, uma tendência de 2022 surpreendeu mais uma vez com o look.

Nos comentários, fãs e amigos da atriz usaram o espaço para enaltecer a beleza de Isis: "Linda demais", destacou um seguidor. "Perfeita, não aguento essa beleza", disse outro. "Que dia lindo", escreveu o terceiro.

Veja os cliques de Isis Valverde: