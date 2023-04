Isis Valverde chama a atenção ao mostrar barriguinha em foto

Namorando ex de Wanessa Camargo, Isis Valverde chama a atenção ao revelar barriguinha em foto arrasadora

A atriz Isis Valverde (36) chamou a atenção nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar uma foto cheia de beleza em sua rede social. Namorando o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo (39), a famosa mostrou que está radiante.

No registro publicado pela artista, ela apareceu fazendo poses e roubou a cena ao deixar sua barriga de fora. Usando um cropped estilo, com mangas, ela fez se debruçou na sacada e deu um de beleza.

Morando nos EUA, Isis Valverde falou sobre estar curtindo a primavera. "Spring", escreveu ela o nome da estação em inglês.

Nos últimos dias, a famosa apareceu deslumbrante protagonizando um trabalho internacional. É bom lembrar que ela está morando em território norte-americano desde o ano passado.

Recentemente,Isis Valverde decidiu abrir seu coração e falou sobre como se sente sobre toda a exposição que tem de sua vida íntima.

Veja a foto de Isis Valverde de barriga de fora:

Vão casar? Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa para comprar nos EUA

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz está mais sério do que se imaginava. Flagrados primeiramente em Paris, na França, e nos últimos dias curtindo Los Angeles, nos EUA, o mais novo casal estaria até procurando uma casa para comprar.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz e o empresário, que era casado com Wanessa Camargo, estariam buscando um lar na Califórnia, nos EUA, para poderem ficar juntos em privacidade.

Além disso, eles estariam procurando o local para poderem ficar com os filhos também. Afinal, Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto de seu antigo casamento com o modelo André Resende. E, Marcus Buaiz, é pai de dois garotos, José Marcus e João Francisco, de seu relacionamento anterior com Wanessa Camargo.

Nos últimos dias, a artista foi flagrada com o milionário em uma festa em Los Angeles. Antes disso, ela já havia publicado fotos no mesmo local que ele. Inclusive, os internautas notaram que os registros dela foram feitos por ele.