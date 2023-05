Isis Valverde resgata fotos de trabalhos no Brasil e detalhe chama atenção: "O tempo voa!"

De volta ao Brasil, a atriz Isis Valverde impressionou ao resgatar clique no closet de sua mansão

Na última quarta-feira, 17, a atriz Isis Valverde (36) compartilhou uma sequência de registros feitos durante sua agenda de trabalhos no Brasil, e roubou a cena. É que em um dos registros, compartilhado poe meio do carrossel de fotos em sua conta no Instagram, a famosa apareceu sentada em seu closet de frente para o espelho enquanto se arrumava para mais um compromisso.

Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs foi o tamanho do cômodo, repleto de sapatos e acessórios de luxo. Na publicação, Isis refletiu: "O tempo voa e pousa no agora! #randomclick #presente #brazil #blessed #ontheroad #letitbe #faith #fé #foryou".

No mesmo instante, seguidores e amigos dispararam comentários. "Que incrível relembrar momentos tão leves", falou um. "A mulher mais linda do mundo", elogiou outro. Um terceiro seguidor declarou: “Deusa grega mineira”.

No início da semana, Isis foi flagrada usando uma legging chamativa ao sair da academia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ISIS VALVERDE:

Isis Valverde fala sobre o novo namorado, Marcus Buaiz, pela primeira vez: “Nova fase”

Em entrevista para a revista ‘Quem’,Isis Valverde abriu seu coração e comentou pela primeira vez sobre seu namoro com o empresário Marcus Buaiz.

“Assim como tudo na vida, ciclos terminam e outros começam. Pra mim, demorou um ano, mas tem gente que demora mais. Chega um momento em que a gente está disposto a iniciar uma nova fase. Estamos vivos. Cada relacionamento, seja amoroso ou de amizade, é bem-vindo”, comentou.

E prosseguiu: “Existe um cuidado para deixar uma pessoa entrar na minha vida após o fim do meu casamento. É uma introdução de uma vida nova para uma criança, que vai estar ali convivendo com esse relacionamento”, continuou.

“Acho que a gente tem que organizar nossa vida pensando se a gente está disponível. Se você está disponível, seu filho vai estar. Ele sente o amor. A criança é tão pura que sente junto esse amor”, refletiu a atriz.