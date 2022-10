Isabella Santoni ostenta corpaço com biquíni de amarração: "Maravilhosa"

A atriz Isbella Santoni chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural em clique de biquíni

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 16h52

Isabella Santoni (27) elevou a temperatura das redes sociais ao postar uma foto de um ensaio fotográfico nesta quinta-feira, 6.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz aparece ostentando seu corpaço ao usar um biquíni com amarrações. Além disso, a produção contou uma maquiagem poderosa, os cabelos presos e uma sandália de salto.

A namorada do surfista Caio Vaz surge em meio a alguns cubos coloridos e balões laranja, deixando os fãs impressionados com tanta beleza. "Maravilhosa demais", disse uma seguidora. "Musa mais linda", escreveu outra. "É muito perfeita", comentou uma terceira.

Confira o clique de Isabella Santoni de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Surfe com o namorado

No último sábado, 1, Isabella Santoni aproveitou para curtir o dia em uma praia no Rio de Janeiro na companhia de seu namorado. A artista foi clicada pegando onda e impressionou ao exibir toda sua habilidade em cima da prancha, assim como Caio, surfista profissional. Na areia, o casal trocou beijos apaixonados e carinhos.

