Isabella Santoni dá repaginada no visual e mostra resultado para os fãs: ''Melhor fase do meu cabelo''

No salão, Isabella Santoni resolve dar 'up' no visual e madeixas loiríssimas ganham elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 14h04

Na última terça-feira, 22, Isabella Santoni (26) impressionou seus seguidores ao mostrar o resultado de um dia de salão de beleza.

A atriz resolveu dar um up no visual e foi até o cabeleireiro renovar as madeixas loiras, colecionando elogios da web com a transformação.

“A melhor fase do meu cabelo. Pra quem já passou por tantas transformações, ter ele grande, saudável e ainda no estilo paraffin blonde que eu amo”, escreveu ela na legenda do post.

“Cabelo é o nosso contorno, dando todo o toque do nosso estilo e representado nossa identidade. Por isso que eu amo mudar no processo de construção das personagens, mas, por hora, me curtindo um pouquinho enquanto dá”, brincou, completando.

Logo os internautas apareceram para enaltecer a beleza da modelo. “Tá divino”, disse um. “Perfeita”, afirmou outro. “Belíssima como sempre”, declarou mais um.