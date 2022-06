Isabella Santoni arranca suspiros da web ao surgir usando maiô decotado: ''Gata!''

Isabella Santoni deixou seus seguidores babando ao surgir usando um maiô decotado super estiloso

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 19h44

Nesta quarta-feira, 22, Isabella Santoni (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio de barco que fez recentemente, onde usou um look arrasador.

Para a ocasião, a atriz apostou em um maiô preto, todo recortado, com um grande decote frontal, combinando com um óculos de sol estiloso, com armação vermelha.

Na legenda, ela aproveitou para brincar com seu acessório: "A maioria de vocês disse que não usaria esse óculos, mas como eu sou do contra, tô usando e me achando com ele".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Poderosa!", disse um. "Gata!", falou outro. "Mas é estilosa essa minha ídola", escreveu um terceiro.

Confira os cliques arrasadores que Isabella Santoni fez usando um maiô decotado super estiloso: