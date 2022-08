Irritada, Zilu Godoi rebate crítica sobre sua aparência: "Educação abaixo da média"

Confiante, empresária Zilu Godoi rebate comentário maldoso sobre sua aparência após vídeo de tbt

Redação Publicado em 11/08/2022, às 12h27

Fala o que quer, escuta o que não quer! A empresária Zilu Godoi (64) não deixou passar uma mensagem de um seguidor criticando a sua aparência nesta quinta-feira, 11.

O rapaz comentou uma postagem da mãe de Wanessa Camargo no Instagram, com diversas fotos antigas, e disse que só as pernas dela eram bonitas e que "o resto é bem abaixo da média".

Segura de si e confiante, Zilu fez questão de rebater o comentário maldoso com muita bondade e pose. "Quando você diminui uma mulher, ou mede a beleza de qualquer pessoa através da sua opinião, você retrata, unicamente, seu caráter e educação. O que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Opinião deve ser dada quando solicitada. De resto é só falta de educação mesmo. E a sua está bem abaixo da média", declarou ela.

Ainda nas últimas semanas, a socialite re-apareceu nas redes sociais para explicar o motivo de ter ficado afastada nos últimos tempos. Ela contou que estava se recuperando de alguns pequenos problemas de saúde e mostrou sua mão inchada.

