Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos ostenta o bumbum ao usar maiô fio-dental

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos mostra foto de passeio de barco e suas curvas impecáveis roubam a cena

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 12h16

A influenciadora digital Rafaella Santos (26), que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr (30), arrancou suspiros dos fãs ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Desta vez, a estrela apareceu de costas ao curtir um pôr do sol em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

Na foto, ela surgiu apenas de maiô preto estilo fio-dental e exibiu seu bumbum e as curvas impecáveis ao posar em um passeio de barco no mar da região. A foto teve várias curtidas nas redes sociais.

Rafaella Santos fala sobre casamento

Recentemente, Rafaella Santos contou para os fãs que tem o desejo de se casar e até já sabe os nomes que quer colocar nos filhos.

Um fã quis saber: “Vai casar quando?”. E ela respondeu: “Quanto Deus quiser... Sem pressa!”. Em outro momento, um seguidor perguntou sobre filhos. “Você quer filhos?”. Ela disse: “Três babys!”. Então, um fã mais atento perguntou dos nomes dos bebês: “Os nomes dos bebês ainda vão ser Maria Sofia, José e Joaquim?”. Assim, ela respondeu: “Sim! Por enquanto sim”.