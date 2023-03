Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos empina o bumbum em dia na praia

Rafaella Santos faz foto em dia na praia e coloca o bumbum sarado para jogo no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. Ela renovou o bronzeado em uma praia e fez questão de registrar o momento ao ar livre nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 3, a morena exibiu uma foto só de biquíni fio-dental e boné azul enquanto estava deitada na areia da praia. Na foto, ela deu destaque para o bumbum ao colocar suas impecáveis para jogo na foto ousada. “Caiçara, paulistana e agora carioca”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Rafaella foi muito elogiada pelos fãs. “Muito gata”, disse um internauta. “Musa do verão”, afirmou outro. “Muito maravilhosa”, declarou mais um.

Mais cedo, a irmã de Neymar foi flagrada pelos paparazzi durante o seu dia na praia. Ela foi fotografada enquanto dava um mergulho no mar e caminhava pela orla com o seu look mínimo.

No carnaval, Rafaella Santos desfilou como musa da escola de samba Salgueiro no Rio de Janeiro. Ela apareceu com uma fantasia toda vermelha e dourada e muito brilho na passarela do samba. O modelito ousado deixou à mostra o decote generoso da irmã de Neymar Jr, a barriguinha sarada e também as pernas torneadas dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Rafaella Santos arrasa com vestido branco

Nesta semana, Rafaella Santos marcou presença em uma premiação no Rio de Janeiro e atraiu os olhares com seu look poderoso. A estrela arrasou ao escolher um vestido longo sofisticado para receber o Troféu JK, que é entregue pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito.

A jovem surgiu com um vestido longo branco e justo ao corpo. O modelito com recortes estratégicos deixou em evidência que ela dispensou a lingerie e também as curvas impecáveis do corpão de Rafaella. Para completar o visual, ela colocou sapatos prateados com brilhos e uma bolsa branca. Veja as fotos aqui.