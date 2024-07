Irmã de Neymar Jr fecha as costas com tatuagem enorme

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos faz tatuagem gigante nas costas com desenho realista e impressiona com o resultado. Veja a foto

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos fez uma nova tatuagem nas costas. Ela cobriu o desenho anterior, que era um arranjo de flores, com outro desenho mais realista e detalhado. O resultado foi exibido pela tatuadora Biela Vienna nas redes sociais.

Rafaella escolheu um desenho de um leão repleto de detalhes no pelo e também dois desenhos de borboletas. A tattoo gigante ocupa toda a região das costas dela e foi feita enquanto a jovem estava sedada em uma clínica para não sentir a dor do longo procedimento.

"Fechamento de costas na minha amiga @rafaella. Obrigada, amiga, mais uma vez pela confiança. São 6 anos realizando trabalhos na Rafa. Dessa vez a Tatuagem foi feita na clínica, sem dor", disse a profissional.

Além disso, Rafaella voltou ao estúdio de tatuagem para tatuar os nomes da sobrinha Mavie, filha de Neymar Jr, e da afilhada, Helena, filha de Amanda Kimberlly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Biela Vianna Fernandes (@bielavianna)

O look poderoso de Rafaella Santos

Há poucas semanas aconteceu o Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. E para a ocasião especial, a irmã do craque da Seleção Brasileira, Rafaella Santos, irmã de Neymar, arrasou em seu look para prestigiar o evento do jogador.

A influenciadora brilhou ao apostar em um lindo vestido prateado de gola alta e mangas longas. O modelito ainda contou com uma generosa fenda em uma das pernas, decorada com pumas brancas que deram um toque especial para o look impecável.