Irmã de Neymar Jr dispensa o sutiã em look com decote profundo

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos arrasa em foto deslumbrante e detalhe da tatuagem rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 17h58

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, arrancou elogios dos amigos e fãs nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto neste final de semana. Na imagem, ela surgiu com a maquiagem impecável e um look ousado ao posar dentro do closet.

A musa escolheu uma blusa com decote profundo e deixou em evidência que estava sem o sutiã. Inclusive, ela deixou à mostra uma parte da tatuagem que tem entre os seios.

Na legenda, ela refletiu: “Não tente mapeá-la, ela é só dela! Tendeu?”. Assim, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sem defeitos”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Lindíssima”, contou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Rafaella Santos fala sobre casamento

Recentemente, Rafaella Santos contou para os fãs que tem o desejo de se casar e até já sabe os nomes que quer colocar nos filhos.

Um fã quis saber: “Vai casar quando?”. E ela respondeu: “Quanto Deus quiser... Sem pressa!”. Em outro momento, um seguidor perguntou sobre filhos. “Você quer filhos?”. Ela disse: “Três babys!”. Então, um fã mais atento perguntou dos nomes dos bebês: “Os nomes dos bebês ainda vão ser Maria Sofia, José e Joaquim?”. Assim, ela respondeu: “Sim! Por enquanto sim”.

