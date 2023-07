Irmã de Gracyanne Barbosa surge diferente após cirurgia no rosto

Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina revela quais cirurgias realizou em seu rosto e que mudaram a sua aparência

A médica veterinária Giovanna Jacobina, que é irmã de Gracyanne Barbosa, agitou as redes sociais ao revelar que realizou cirurgias no rosto. Ela contou que realizou procedimentos cirúrgicos nos últimos tempos e mostrou que o resultado já é aparente.

Giovanna fez uma cirurgia ortognática e uma rinoplastia há nove meses e já está vendo os resultados. Nas redes sociais, ela mostra detalhes da recuperação e exibiu uma foto do seu perfil logo após a operação para ostentar o resultado.

“Essa está sendo a melhor escolha da minha vida. Não sinto absolutamente nenhuma dor e minha respiração está melhor do que nunca”, afirmou ela. Quando uma fã disse que ela está muito diferente, a jovem respondeu: “É plástica, querida”.

Antes e depois de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Gracyanne Barbosa usa biquíni PP

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Essa mulher é uma falta de respeito de tão linda”, afirmou um seguidor. “Parece uma escultura”, declarou outro. “É muito perfeita”, comentou mais um. “Que deusa”, disse outro.