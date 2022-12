Irmã de Gracyanne Barbosa surge com biquíni branco fininho

Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina exibe seu corpão sarado em foto com look mínimo

Irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina ostentou sua beleza deslumbrante em uma nova foto na praia. A jovem apareceu só de biquíni branco enquanto aproveitava o dia ensolarado ao ar livre.

Na foto, ela destacou sua boa forma e as curvas impecáveis ao caprichar na pose enquanto deixou a barriga sarada à mostra e tomava uma água de coco.

“O que é a vida? A vida é uma maravilha”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Belo se derrete ao ver Gracyanne Barbosa rebolando

Há poucos dias, a musa fitness Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seus fãs ao compartilhar um novo vídeo com a participação do seu marido, o cantor Belo. Os dois apareceram fazendo uma dancinha com coreografia na área externa da mansão deles.

Gracyanne esbanjou sensualidade no vídeo. Ela surgiu apenas de biquíni fio-dental e colocou o corpo sarado e musculoso para jogo. Tanto que o maridão ficou babando ao ver o rebolado da amada.