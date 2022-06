Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa sensualiza ao usar body com transparência

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa empina o bumbum ao usar body com transparência nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 09h48

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabigol, esbanjou sensualidade ao aparecer com look ousado nas redes sociais. Nesta semana, ela surgiu só de body com transparência ao exibir suas curvas impecáveis.

A estrela ostentou sua boa forma e deixou à mostra as várias tatuagens em seu corpo ao mostrar o modelito nos stories do Instagram. Inclusive, ela já contou que quer fazer mais tatuagens em breve. “Só dei uma pausinha... Mas já que comecei, tenho que terminar, né? Já estou com um o projeto pronto para fechar minhas costas!”, declarou.

Irmã de Gabigol revela que ele teve depressão

Em conversa no programa Foi Mau, de Mauricio Meirelles, na RedeTV!, Dhiovanna Barbosa contou que o irmão, Gabigol, teve um momento depressivo quando jogava no Inter de Milão, entre 2016 e 2017.

"Chegava do treino e já ia direto para o quarto. Ficou com anemia e entrou em depressão", disse ela, e completou: "Naquela época mal conversávamos com ele. Nós [eu e meus pais] tentávamos de tudo para conversar, mas ele se privava. Foi a pior fase da minha vida. Para todo mundo da minha casa”.

Então, ela ainda contou que o irmão tem vontade de voltar a jogar em um time de futebol na Europa. "Ele quer. Parece que quanto mais tem isso de não ter dado certo [na primeira vez], mais ele tem vontade de fazer dar certo", declarou.