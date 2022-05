Irmã de Gabigol chora ao ver o resultado de cirurgia no nariz

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, fica radiante ao ver o seu novo nariz após cirurgia plástica

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 09h06

A jovem Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, surgiu emocionada nas redes sociais ao ver o resultado da cirurgia plástica em seu nariz. No consultório do médico, ela tirou os curativos e conseguiu se ver no espelho para conferir o resultado.

Então, a jovem se emocionou e chorou de alegria. “Eu fiquei chocada porque, por mais que vocês não notassem, meu nariz sempre foi algo que me incomodou e eu já tinha falado sobre isso algumas vezes. Eu fiquei tão, tão feliz que não consegui conter a felicidade que estava dentro de mim, juro. Foi tão sincero que só veio a vontade de chorar. Às vezes uma coisa tão pequena nos outros faz total diferença para você, e para mim fez toda”, disse ela nas redes sociais.

Dhiovanna também mostrou fotos de antes e depois do seu nariz.

Veja as fotos da irmã de Gabigol: