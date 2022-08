Ingrid Guimarães exibe beleza exuberante em foto arrasadora: ''Zero defeitos!''

Ingrid Guimarães deixou seus fãs babando ao exibir toda a sua beleza exuberante em uma foto arrasadora em suas redes

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 16h00

Nesta quinta-feira, 4, Ingrid Guimarães (50) usou suas redes sociais para exibir toda a sua beleza exuberante ao publicar uma foto arrasadora.

A atriz apareceu na web com uma belíssima maquiagem, combinando com um look elegante rosa, todo rendado e com seus cabelos loiros, soltos e ondulados.

Na legenda, ela brincou escrevendo: "Modelo, atriz, apresentadora de reality, autora, militante e gata quando a luz tá boa".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A luz sempre está boa para você!", escreveu um. "Zero defeitos", falou outro. "Deusa!", disse um terceiro.

Confira a foto arrasadora de Ingrid Guimarães exibindo a sua beleza exuberante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se divertem ao malharem juntas

Recentemente, Ingrid Guimarães e sua amiga, Mônica Martelli, driblaram o frio e foram realizar o seu treino diário juntas, de um jeito super divertido.

A humorista publicou algumas fotos em suas redes sociais onde as amigas aparecem coladinhas, usando casacos pesados, enquanto faziam levantamento de peso e agachamentos.

"Boa segunda pra quem malha no frio com dignidade, né?", escreveu ela na legada do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!