Ingrid Guimarães esbanja beleza ao posar com look dourado: "Sempre linda"

Aos 50 anos, atriz Ingrid Guimarães esbanja beleza em vídeo mostrando um look poderoso

Redação Publicado em 12/08/2022, às 13h29

A atriz Ingrid Guimarães (50) aproveitou a sexta-feira, 12, para compartilhar uma foto esbanjando beleza nas redes sociais. De vestido dourado, Ingrid deixou a web impressionada.

Através de seu perfil no Instagram, Ingrid Guimarães compartilhou um vídeo de transição, mostrando seu look impecável.

No início do vídeo, Ingrid surge brincando com um sapato, e em seguida, aparece toda poderosa para mostrar o vestido dourado de gala: "De passinho em passinho, a sexta-feira chegou!", escreveu na legenda do post.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs de Ingrid Guimarães aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de milhões de Ingrid: "A mais linda do mundo", comentou um seguidor. "Sempre linda", destacou outro. "Perfeita demais", disse o terceiro.

Veja o look de Ingrid Guimarães:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Tatá Werneck completa 39 anos e ganha homenagem de Ingrid Guimarães

Tatá Werneckcompletou 39 anos de vida e Ingrid Guimarães (50) fez questão de prestar uma homenagem especial para a amiga na web. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com um trecho de sua participação no programa Lady Night, do Multishow, e celebrou o aniversário da apresentadora.

"Hoje é dia da @tatawerneck. O ser humaninho que mais me faz rir e me enlouquece na mesma medida. Aquela amiga que você fala loucuras porque sabe que não vai ser julgada porque ela também é igual. A gente briga e finge que não brigou por motivos de saudades. Porque a vida com ela é uma aventura hilária, profunda, generosa e amorosa. Te desejo saúde e fé", escreveu a artista na legenda do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!