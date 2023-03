Ícone do cinema italiano, Ornella Muti é flagrada só de lingerie aos 67 anos

Ornella Muti exibe sua boa forma ao ser flagrada apenas de lingerie enquanto se arrumava para sair

A atriz Ornella Muti, de 67 anos, agitou as redes sociais ao ostentar a sua beleza exuberante. Ela foi flagrada pela filha, Naike Rivelli, enquanto estava se arrumando em seu quarto e apareceu apenas de lingerie e botas de cano alto.

Nas redes sociais, a filha da estrela internacional exibiu um vídeo da mãe se maquiando e apenas com roupas íntimas. Inclusive, Ornella aproveitou para rebate as possíveis críticas ao seu corpo ao ser questionada sobre o que pensa sobre Body Shaming, que é quando as pessoas têm vergonha do corpo. “Mas o que me importa? Esta sou eu, quem me ama, gosta de mim assim”, afirmou.

Naike aprovou a atitude da mãe de aceitar a sua beleza natural. “A atitude é essa, não dá para agradar todo mundo. O importante é agradar a si mesmo”, disse ela.

Assista ao vídeo de Ornella Muti: