Helen Ganzarolli deixa o roupão aberto e exibe corpão sarado: "Espetáculo"

A apresentadora HelenGanzarolli, do SBT, arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao exibir seu corpo escultural ao surgir apenas de biquíni e roupão durante um dia no spa.

Nos cliques publicados no feed e nos Stories do Instagram, a artista surge sorridente e impressionou ao exibir seu corpão sarado e suas pernas torneadas enquanto faz algumas poses, deixando o roupão branco aberto.

Rapidamente, a postagem recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas, que exaltaram a beleza da famosa. "A mulher mais linda da TV brasileira", disse uma seguidora. "É uma deusa", escreveu outra. "Linda demais", comentou uma fã. "Tradução fiel da beleza feminina. Espetáculo!", falou um admirador.

Recentemente, a apresentadora chamou a atenção ao se gravar na academia do prédio onde mora em São Paulo. Na companhia de sua personal trainer, a famosa realizou alguns exercícios. Antes de pegar os pesinhos para trabalhar os braços, a artista aqueceu na esteira, depois, ela Ganzarolli mostrou seu corpaço sarado ao aparecer deitada com a barriga para baixo para realizar exercício para as costas. De look fitness, ela mostrou suas curvas torneadas e seu bumbum empinado.

Confira as fotos:

Desabafo após golpe do ex

A apresentadora Helen Ganzarolli usou as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre a situação que enfrentou com seu ex-namorado, César Henrique. Ela foi vítima de golpe financeiro do ex e perdeu uma grande quantia de dinheiro. Com a repercussão do assunto, a artista contou que não quer tocar nesse assunto publicamente e vai se resguardar agora que já deu a sua versão do ocorrido.

"Toda vez que eu toco nesse assunto, toda vez que eu lembro, eu fico mal. Isso continua me machucando, pode ter certeza. Eu estou seguindo a minha vida, estou trabalhando, gravando, com muita alegria e felicidade, mas quando eu paro para pensar... lá no fundo está me doendo. Foi um trauma emocional que eu sofri, e estou sofrendo ainda. Estou vivenciando a dor ainda [...]. Vida que segue, nada como um dia após o outro. Vamos que vamos. Queria agradecer todas as mensagens de amor e carinho de vocês", disse ela em um trecho.

