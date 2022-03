Helen Ganzarolli dança de biquíni e eleva a temperatura em passeio de barco

Modelo Helen Ganzarolli dança de biquíni no barco e beleza rende elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 09h51

A modelo e apresentadora Helen Ganzarolli (42) aproveitou o seu último feriado de Carnaval no melhor estilo sol e calor na praia.

Nas redes sociais, a artista do SBT apareceu toda poderosa durante um passeio e barco no mar, dançando ao som da diva internacional Beyoncé (40).

Com um biquíni preto, a morena de olhos claros esbanjou beleza e boa forma física no Instagram dela. "Você é linda demais, Helen!", elogiou um seguidor da famosa na web.

"Uma das mulheres mais belas da televisão brasileira!" exaltou outro internauta sobre Helen Ganzarolli, que segue no elenco fixo do Jogo dos Pontinhos, quadro de humor do semanal Programa Silvio Santos.

Confira o corpão de Helen Ganzarolli!