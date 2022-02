Helen Ganzarolli aparece de biquíni finíssimo e boa forma vira assunto

Modelo Helen Ganzarolli é vista de biquíni finíssimo e beleza rende elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 10h03

Apesar de fazer a linha mais discreta em suas redes sociais, a modelo Helen Ganzarolli (42) recentemente virou assunto na internet.

Nos Stories do Instagram, a integrante do Jogo dos Pontinhos, quadro tradicional do Programa Silvio Santos, surgiu com um biquíni fininho durante uma ida a uma clínica de estética.

Antes de cuidar da beleza e do corpão, a morena de olhos claros gravou alguns vídeos na web. Na academia, a famosa também sempre cuida do seu físico em forma.

Sempre bela na TV, Helen Ganzarolli faz parte do casting do SBT há muitos anos. No canal, ela participa do semanal de Silvio Santos e também, faz parte da cobertura de Carnaval da emissora na Bahia.

Veja o corpão de Helen Ganzarolli!