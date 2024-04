Hariany surpreende ao mostrar depilação facial diferentona: ‘Deu certo’

Nora de Leonardo e ex-BBB, Hariany surpreende ao compartilhar sua técnica inusitada de depilação facial nas redes sociais

Nesta terça-feira, 23, Hariany Almeida, ex-participante do Big Brother Brasil e nora do cantor sertanejo Leonardo, usou as redes sociais para revelar como faz sua depilação facial. Após apostar em uma técnica inusitada para se livrar dos pelinhos do rosto, ela aprovou o resultado e compartilhou um vídeo com um tutorial aos seguidores.

Através do feed do Instagram, Hariany publicou um vídeo em que aparece aplicando um produto capilar em spray em seu rosto. Na sequência, ela aparece com a face coberta por uma camada branca, como se fosse uma espuma de barbear. Por fim, a ex-sister remove os pelinhos com a ajuda de uma navalha e aparece com o rosto lisinho no final.

Na legenda, Hariany explicou que foi a primeira vez que testou a técnica diferentona, mas que aprovou o resultado da depilação facial: “Testando as coisas que eu vejo na internet kkk. Dessa vez deu certo, tô amando tirar os pelinhos do rosto, porque assim eu ganho mais rosto”, explicou a namorada do cantor Matheus Vargas, que é filho do sertanejo.

Nos comentários, a influenciadora digital ganhou elogios e também alertas sobre a técnica inusitada: “Eu faço na linha! Com lâmina não nasce grosso não??”, questionou uma admiradora. “O meu nunca engrossou não! Fé no pai”, a ex-sister brincou. “Já fiz uma vez, engrossou muito”, disse outra. “Se eu fizer isso fico barbuda”, comentou mais uma; assista ao vídeo:

Hariany abre o jogo sobre novos rumores de briga na família do sogro:

Desde que assumiu namoro com um dos filhos do cantor Leonardo, Matheus Vargas, Hariany lida com rumores envolvendo sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca. Na última quarta-feira, 13, a influenciadora perdeu a paciência e deu uma resposta afiada nas redes sociais ao ser questionada sobre uma suposta briga com a mulher de Zé Felipe.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, abriu uma caixinha de perguntas, mas logo recebeu dúvidas sobre sua relação com a famosa: “Você e a Virgínia estão brigadas? Como está a relação de vocês?” , uma seguidora pediu mais detalhes e a influenciadora foi direta em sua resposta.