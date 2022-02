Hariany Almeida renova o visual e mostra resultado para os fãs: ''Musa maravilhosa''

Após dia de salão, Hariany Almeida esbanja novo visual nas redes sociais e ganha elogios da web

Nesta sexta-feira, 18, Hariany Almeida (24) deixou seus seguidores babando ao exibir o resultado de um dia de salão.

Dando um up no visual, a influenciadora apareceu ostentando as madeixas loiríssimas nas redes sociais e acumulou elogios da web.

“Quando você dá aquela retocadona no loiro”, escreveu a modelo na legenda da publicação, aproveitando para agradecer ao cabeleireiro.

Nos comentários, os internautas foram à loucura. “Linda demais”, disse um. “Musa maravilhosa”, declarou outro. “Muito gata”, disparou mais um.

Recentemente, a ex-BBB utilizou suas redes sociais para comentar a expulsão de Maria (21) do reality show por agressão, mesmo motivo que a fez sair de sua edição.