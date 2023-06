Hairstylist Alex Mendes dá dicas para cuidar do cabelo no inverno

Saiba o que você precisa fazer para cuidar do seu cabelo durante o inverno

O hairstylist Alex Mendes deu dicas para que você possa cuidar do seu cabelo durante o inverno. Durante a época mais fria do ano, os fios podem ficar mais ressecados, quebradiços e sem vida. Porém, todos podem seguir uma lista de cuidados para recuperar a beleza das madeixas.

Assim, Alex Mendes listou uma rotina que todo mundo pode seguir para manter os cabelos saudáveis. "Seguindo essas dicas, você conseguirá cuidar dos seus cabelos durante o inverno e mantê-los saudáveis, bonitos e brilhantes. Lembre-se de adaptar sua rotina de cuidados de acordo com as necessidades do seu tipo de cabelo e aproveite a estação sem preocupações com a saúde capilar. Lembrando que cabelos coloridos e descoloridos necessitam de atenção especial", disse ele. Confira:

O primeiro passo é manter uma hidratação regular. "A hidratação é fundamental para combater o ressecamento dos cabelos no inverno. Use uma máscara capilar hidratante uma ou duas vezes por semana. Procure por produtos que contenham umectantes que ajudam manter os cabelos hidratados. Além de hidratar os fios, não se esqueça de cuidar do couro cabeludo. Massageie-o suavemente com óleos vegetais, como óleo de coco ou azeite de oliva, para estimular a circulação sanguínea e manter a hidratação", disse ele, que ainda recomenda o uso de procuros ricos em ingredientes como ceramidas, pantenol, vitamina E ou óleos vegetais.

Outra dica é lavar os cabelos com água morna. "Evite lavar os cabelos com água muito quente, pois isso pode ressecá-los ainda mais. Opte por água morna, que é mais suave e ajuda a manter a hidratação natural dos fios", informou, e completou: "No inverno, a oleosidade natural do couro cabeludo tende a diminuir, o que pode levar ao ressecamento dos fios. Evite lavar os cabelos em excesso, pois isso pode remover os óleos naturais que ajudam a proteger e hidratar os fios. Lave os cabelos quando necessário, mas sem exageros".

Além disso é necessário evitar o uso excessivo de secadores e chapinhas. "O ar quente dos secadores e chapinhas pode causar danos aos cabelos, deixando-os mais frágeis e quebradiços. Tente limitar o uso desses aparelhos ou utilize-os com a temperatura mais baixa possível. Sempre aplique um protetor térmico antes de usar ferramentas de calor", afirmou ele, que recomenda o uso de chapéus, gorros e lenços para proteger os fios do vento frio no inverno.

Por fim, o hairstylist garante que a boa alimentação também ajuda a cuidar do cabelo. "Uma dieta saudável e balanceada é fundamental para a saúde dos cabelos. Consuma alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas, verduras, legumes, peixes e nozes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os fios e a mantê-los saudáveis", informou.