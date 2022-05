Gretchen relembra visuais e impressiona com cabelos diferentes

Cantora Gretchen mostrou visuais que já teve e pediu opinião dos fãs para fazer mais uma mudança

A cantora Gretchen (63) mostrou que adora mudar os cabelos e que não tem medo de arriscar!

Nesta terça-feira, 31, a Rainha do Rebolado relembrou alguns dos visuais que já teve, desde mechas loiras até azuis, e falou que passará por mais uma transformação nos próximos dias.

"De todos esses cabelos qual você gosta mais? Essa semana tem cabelo novo. Bora ver se vocês acertam qual eu vou colocar, ou se será um novo estilo? A @magalycastromegahair com certeza já sabe. Pergunta pra ela", contou ela para os seguidores.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios e opiniões. "O primeiro", disse a grande maioria sobre os cabelos com mechas loira. "O número 4", escreveu Thammy Miranda (38) sobre os fios escuros, bem lisos e escuros.

Ainda recentemente, Gretchen chamou a atenção em sua rede social ao surgir com uma camisa curtinha exibindo sua barriga chapada e com uma tatuagem no umbigo.

Gretchen relembra seus cabelos; veja: